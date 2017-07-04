Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон» уже в летнее трансферное окно

«Эвертон» намерен вернуть Уэйна Руни. В клубе уверены, что сделка может состояться уже этим летом.

Руководство «Эвертона» намерено приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Руководство клуба уверено, что им удастся подписать английского форварда в летнее трансферное окно. Как сообщается, ливерпульский клуб рассчитывает, что сможет договориться с «МЮ» и самим футболистом по финансовой составляющей сделки и форвард вернется в клуб, в котором начинал свою карьеру.

Напомним, Уэйн Руни является воспитанником «Эвертоне», а с 2002 года он начал выступать за основную команду. В 2004 году он перешел в «Манчестер Юнайтед», где выступает до сих пор.

Ранее сообщалось, что клубы, заинтересованные в футболисте, отпугивает его высокая зарплата, а также то, что «МЮ» не хочет отпускать своего форварда бесплатно.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT