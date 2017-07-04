Президент РФС Виталий Мутко заявил, что арена в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций показала себя одной из лучших в мире. На стадионе было проведено несколько матчей, в том числе и финал Кубка.
«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Технический директор ФИФА Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.
Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле. Или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», — рассказал Мутко.
Фото: Global Look Press
Источник: Welcome2018
One thought on “Виталий Мутко: «Стадион в Санкт-Петербурге — один из лучших стадионов мира»”
Стадион действительно УНИКАЛЕН и красив.
Он очень нужен для города, для болельщиков и для Зенита!
Красавец стадион и пусть теперь Зенит играет на отличной футбольной арене!
Очень рад за питерцев и за Зенит!
Зениту создали все условия для отличного футбола и мы вправе требовать от Зенита отличных выступлений, что в России, что в Европе!
Да и для отличного футбольного комментатора Геннадия Орлова там местечко найдётся и вскоре мы услышим его репортаж со стадиона с игры!
Желаем Зениту в новом футбольном сезоне 2017/18 годов больших футбольных успехов!
Будем всегда РАДЫ!
У Зенита есть все возможности, чтобы радовать своих болельщиков большими футбольными достижениями!
Вперёд «Зенит»!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Россия — ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!