Виталий Мутко: «Стадион в Санкт-Петербурге — один из лучших стадионов мира»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что арена в Санкт-Петербурге во время Кубка конфедераций показала себя одной из лучших в мире. На стадионе было проведено несколько матчей, в том числе и финал Кубка.

«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение. Технический директор ФИФА Марко ван Бастен назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами.

Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать – как будет работать выкатное поле. Или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи «Зенита», а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», — рассказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: Welcome2018