Культурно-футбольная программа Москвы во время ЧМ

Автор: Дмитрий Темников 0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться на предстоящем ЧМ. Также глава РПЦ заявил, что священнослужители должны гостеприимно встречать болельщиков из разных стран и помогать им в их просьбах. 

«Здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов.

Будут ли священнослужители помогать болельщикам со всего мира? Это, во-первых, долг гостеприимства, но и, кроме того, это и наш пастырский долг — отвечать на вопросы тех, кто в наш адрес вопросы обращает», — заявил патриарх.

Первый матч российского чемпионата мира состоится сегодня, соперником команды Станислава Черчесова станет Саудовская Аравия. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени, а торжественная церемония открытия состоится за полчаса до начала встречи.

Фото: Global Look Press
Источник: РБК 

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