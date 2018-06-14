Культурно-футбольная программа Москвы во время ЧМ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться на предстоящем ЧМ. Также глава РПЦ заявил, что священнослужители должны гостеприимно встречать болельщиков из разных стран и помогать им в их просьбах.

«Здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов.

Будут ли священнослужители помогать болельщикам со всего мира? Это, во-первых, долг гостеприимства, но и, кроме того, это и наш пастырский долг — отвечать на вопросы тех, кто в наш адрес вопросы обращает», — заявил патриарх.

Первый матч российского чемпионата мира состоится сегодня, соперником команды Станислава Черчесова станет Саудовская Аравия. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени, а торжественная церемония открытия состоится за полчаса до начала встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: РБК