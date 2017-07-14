«Сампдория» намерена заполучить в состав Уилшера

Автор: Юлия Древова 0

Уилшир

Английский полузащитник Джек Уилшер может провести следующий сезон в Серии А. В услугах 25-летнего футболиста заинтересована генуэзская «Сампдория».

Итальянский клуб готов заплатить «Арсеналу» за этот трансфер 10 млн евро. Как стало известно, главный тренер «канониров» Арсен Венгер не слишком рассчитывает на хавбека и готов отпустить его в другой клуб.

Минувший сезон Уилшер провел в аренде в «Борнмуте». Полузащитник отыграл за «вишен» 27 матчей и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Войцех Щесны

«Ювентус» готов предложить за Войцеха Щенсны 16 млн евро

Головин

Футбольный агент Шандор Варга: «Венгер приедет на Кубок конфедераций смотреть на Головина»

Россия - Новая Зеландия

Агент Шандор Варга: «Венгер может посетить матчи Кубка конфедераций, чтобы посмотреть на Головина»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 