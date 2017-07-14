«Сампдория» намерена заполучить в состав Уилшера

Английский полузащитник Джек Уилшер может провести следующий сезон в Серии А. В услугах 25-летнего футболиста заинтересована генуэзская «Сампдория».
Итальянский клуб готов заплатить «Арсеналу» за этот трансфер 10 млн евро. Как стало известно, главный тренер «канониров» Арсен Венгер не слишком рассчитывает на хавбека и готов отпустить его в другой клуб.
Минувший сезон Уилшер провел в аренде в «Борнмуте». Полузащитник отыграл за «вишен» 27 матчей и отметился тремя голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports