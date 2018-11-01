У полузащитника «Реала» Винисиуса Жуниора была договоренность с «Барселоной»

Стали известны детали перехода полузащитника Винисиуса Жуниора из «Фламенго» в «Реал». На бразильца также претендовала «Барселона».

Каталонцы заинтересовались игроком, когда тот выступал на чемпионате мира в возрастной категории U-17. «Барселона» провела переговоры с агентом Винисиуса и договорилась о переходе.

Однако «Фламенго» продлил контракт с игроком, установив отступные в размере 45 миллионов евро. Но помимо этого, требовалось потратить 8 миллионов на посредников, а также 8 миллионов для семьи Винисиуса.

Несмотря на предварительное соглашение с «Барселоной», «Реал» выкупил Жуниора, заплатив 61 миллион евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena COPE