Эсекиэль Гарай может вернуться в «Зенит»

Автор: Никита Воробьев 0

Эсекиэль Гарай

«Зенит» намерен вернуть в команду защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Спартака».

За своего бывшего игрока сине-бело-голубые готовы заплатить 23 млн евро и включить в сделку Хави Гарсию, который не входит в планы Роберто Манчини. «Валенсия» находится в поиске опорного полузащитника и заинтересована в испанском хавбеке «Зенита».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Гарай провел 27 матчей и забил четыре гола. Аргентинец уже выступал за клуб с берегов Невы в течение двух лет.

Фото: Global Look Press
Источник: El Gol Digital

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