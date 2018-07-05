Государство не будет платить игрокам сборной России за выступление на ЧМ-2018

Правительство РФ не будет выплачивать призовых футболистам сборной России. За выплату денег отвечает РФС.

Как известно, все обещанную сумму национальной команде выплатит ФИФА. Организация отправит деньги в Российский футбольный союз, а они, в свою очередь, заберут в свое распоряжение половину суммы. Как известно, за выход в четвертьфинал ЧМ российская сборная уже заработала 16 млн долларов.

Напомним, матч 1/4 финала мундиаля между Россией и Хорватией состоится 7 июля в 21:00 по московскому времени. Встреча пройдет на сочинском стадионе «Фишт».

Фото: Global Look Press

Источник: Интерфакс