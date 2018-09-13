ФИФА может ограничить количество отдаваемых в аренду игроков

Автор: Роман Шлуинский 0

ФИФА рассматривает возможность ограничения клубов. Международная федерация футбола хочет поставить лимит на количество отдаваемых в аренду игроков. 

По замыслу ФИФА, клубы смогут отправлять в аренду максимум 8 футболистов, в том числе не более 3-4 – в один и тот же клуб. Исключение может быть сделано лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года, которые прошли обучение в их домашнем клубе и были заключены под его контрактом в течение длительного периода времени.

Если ограничение вступит в силу, то больше всего оно повлияет на «Челси» и «Ювентус», отдавших по состоянию на текущий сезон в аренду 40 и 26 игроков соответственно.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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