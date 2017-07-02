На следующей неделе Эктор Бельерин сообщит руководству «Арсенала» о своем решении уйти

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин договорился с «Барселоной» о деталях личного контракта. На следующей неделе испанец сообщит руководству лондонского клуба о своем намерении перейти в каталонский клуб.

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин намерен провести встречу с руководством клуба в Лондоне на следующей неделе. 22-летний испанец планирует сообщить боссам клуба о своем желании перейти в «Барселону».

Согласно имеющейся информации, Эктор Бельерин уже договорился с каталонским клубом и согласовал личный контракт. «Арсенал», в свою очередь, пока не принял ни одного предложения со стороны «сине-гранатовых». Также сообщается, что «канониры» не намерены расставаться с испанским защитником этим летом.

В минувшем розыгрыше АПЛ Бельерин принял участие в 33 матчах и отметился 1 голом. «Арсенал» завершил сезон на 5-й строчке в турнирной таблице и в грядущем сезоне примет участие в Лиге Европы.