Александр Глеб: «Спорт — уже давно политика»

Белорусский полузащитник Александр Глеб, известный своими выступлениями за «Барселону», поделился своим мнением по поводу референдума о независимости Каталонии. 36-летний футболист считает, что спорт уже давно стал политикой, и вспомнил о призывах бойкотировать чемпионат мира в России.

«Я против насилия, и поэтому хотелось бы, чтобы это решалось мирно, без крови. Но вы же понимаете, что если Каталония отделится, то это будет прецедент для всех остальных. И речь не только об Испании, но и обо всем мире. Если это случится с Каталонией, то и другие поймут, что это возможно.

Я вам даже больше скажу: спорт — уже давно политика. Посмотрите на последнюю Олимпиаду, когда российских спортсменов лишали права выступать. Притом что те же американцы все сидят на допинге и выигрывают. Поэтому спорт — это давно политика. И, к сожалению, спорт уже невозможно отделить от политики. Она уже так примешалась в спорт, что… Естественно, что это плохо.

Нормально, когда спорт вне политики. Но не мы же это начали. Не знаю, сколько лет уже политика влияет на спорт и принятие всех решений. Невозможно, чтобы было так, что какая-то страна хотела жить своей жизнью, а на нее давили через спорт. Вспомнить те же призывы бойкотировать чемпионат мира в России. Это бред, но оно есть», — сказал Глеб.

Помимо «Барселоны», полузащитник выступал также за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» и «Крылья Советов». В настоящий момент Александр находится в статусе свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: Euroradio