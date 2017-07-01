Виталий Мутко: «Заявление Марадоны? Думаю, что эти слова просто в поддержку нашей страны»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что воспринял слова Диего Марадоны как поддержку стране и отечественному футболу. Также он поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.

«Диего Марадона – величайший футболист, он сейчас в России, очень тепло относится к нашей стране, к нашему президенту. У него здесь много друзей. Думаю, что эти слова просто в поддержку нашей страны. Даже Лев, как вы видели, как тепло отнесся и высказал искреннее сожаление, что мы не вышли в полуфинал. Наша команда всем понравилась, все желали ей удачи. Но спорт – такая вещь.

К нам тепло относятся многие и многие страны, нас любят, когда побывают в России. И Диего здесь не исключение. Мы это рассматриваем как некую поддержку нашего футбола. А пока двигаемся вперед, у нас есть тренер, есть вокруг чего строить команду. Будем двигаться дальше, надеясь, что чемпионат мира будет более успешным для нас», — рассказал Виталий Мутко.

Ранее легендарный аргентинский форвард заявил, что «посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером».

Напомним, сборная России не сумела преодолеть групповой этап на домашнем Кубке конфедераций, заняв третье место в группе А. Россияне одержали победу над Новой Зеландией и проиграли сборным Португалии и Мексики.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс