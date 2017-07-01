Владимир Путин не будет присутствовать на финале Кубка конфедераций

Автор: Вадим Павлов 0

Путин

Владимир Путин не планирует присутствовать на финале Кубка конфедераций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не планирует присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче Кубка конфедераций-2017, который 2 июля завершится в нашей стране.

Таким образом, Владимир Путин присутствовал лишь на открытии Кубка конфедерации 17 июня, где произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и поболел за российскую сборную, которая обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0.

Напомним, что в финале Кубка конфедераций-2017 встретятся сборные Германии и Чили. Матч начнется в 21:00 по Москве на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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