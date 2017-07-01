Дмитрий Кириченко: «Давайте скажем откровенно, у нас строится новая команда»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о том, что в «Ростове» строится новая команда. Он отметил, что костяк команды претерпел существенные изменения, так как команду покинули несколько игроков основы.

«Давайте скажем откровенно, у нас строится новая команда, учитывая, что 7-8 футболистов основного состава ушли в другие клубы.

Нам нужно пополнение, и уже сейчас появляются новые игроки. Хорошо, что это качественные и опытные футболисты, так как, когда строится новая команда, опыт и интеллект футболиста помогают быстрее наладить организацию игры», — заявил Кириченко.

Напомним, «Ростов» покинули Сослан Джанаев, Никита Медведев («Локомотив»), Владимир Гранат («Рубин»), Денис Терентьев («Зенит»), Сезар Навас, Кристиан Нобоа («Зенит»), Марко Девич, Александр Ерохин («Зенит») и Дмитрий Полоз («Зенит»). Пришли: Илья Абаев («Локомотив»), Сергей Песьяков («Спартак»), Сергей Паршивлюк («Анжи»), Мацей Вилюш («Лех»), Евгений Макеев («Спартак»), Сверриром Ингасон («Гранада»), Жан Маер («Домжале») и Александр Зуев («Спартак», в аренду).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»