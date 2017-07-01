Марко Петкович будет зарабатывать в «Спартаке» 700 тысяч евро в год

Защитник Марко Петкович подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Сербский футболист будет зарабатывать в московском клубе порядка 700 тысяч в год.

Сегодня экс-защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович подписал контракт со «Спартаком». 24-летний сербский футболист уже прибыл в расположение красно-белых, которые ведет подготовку к сезону в Австрии.

Согласно имеющейся информации, Петкович будет зарабатывать в «Спартаке» 700 тысяч евро в год. Соглашение защитника с красно-белыми рассчитано на 2 года, а также предусматривает различные бонусы за отдельные победы и выигрыш титула РФПЛ.

Петкович по окончании прошлого сезона стал свободным агентом. В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mozzart Sport