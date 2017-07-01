Сергей Ткачев стал игроком «Арсенала»

Хавбек московского ЦСКА Сергей Ткачев стал игроком тульского «Арсенала». 28-летний полузащитник будет выступать в тульском клубе на правах аренды.

Полузащитник Сергей Ткачев в субботу пополнил состав тульского «Арсенала», за который будет выступать на правах аренды. Соглашение ЦСКА с «Арсеналом» рассчитано до окончания сезона-2017/18, с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне Ткачев выступал на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», где провел 20 матчей и забил два гола.

Полузащитник перешел в ЦСКА в январе 2016 года, подписав контракт сроком на четыре года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА