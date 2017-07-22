Курбан Бердыев: «Понадобится еще немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как мне бы хотелось»

Автор: Никита Воробьев 0

Курбан Бердыев

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, почему в матче против санкт-петербургского «Зенита» его подопечные не смогли удержать ничью на последних минутах. Специалист также прокомментировал ситуацию с легионерами в команде.

На последних минутах была боязнь потери концентрации, что и произошло.

Два легионера на поле?  Меня устраивает уровень иностранных в команде. Но на сегодняшний день играет тот, кто предпочтительнее выглядит.

В обороне по сравнению с прошлой игрой есть определенные улучшения. Безусловно, есть проблемы в позиционной атаке. Потихоньку движемся. Бог даст, все будет нормально.

Думаю, понадобится еще немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как мне бы хотелось. Я вижу позитивные моменты, отношения ребят. Поэтому, бог даст, в ближайшее время.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

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