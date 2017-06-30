Соломон Кверквелия подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия официально покинул казанский клуб. Игрок подписал контракт с «Локомотивом».

«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолета, и в этом – его отношение к работе и к команде.

Кверквелия прекрасно проявил себя в минувшем сезоне, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Верим в него и желаем успешной карьеры в «Локомотиве», – сказал президент железнодорожников Илья Геркус.

Вот она – самая долгожданная новость! Все долго этого ждали и задавали вопросы о подписании грузина. Свершилось! @saba_kvirkvelia подписал с «Локо» контракт до 2021 года! Уже сегодня на #РЖДтренировочныесборы Сабо сыграет в матче #ЛокоРиека. A post shared by Официальный блог ФК Локомотив (@fclokomotiv) on Jun 30, 2017 at 6:51am PDT

Контракт Соломона с «Локомотивом» рассчитан на 4 года. Сумма трансфера может составляет 2,5 миллиона евро.

Напомним, что вторую половину сезона 16/17 футболист играл за красно-зеленых, где уже успел стать обладателем Кубка России. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»