Соломон Кверквелия подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом»

Вот она – самая долгожданная новость! Все долго этого ждали и задавали вопросы о подписании грузина. Свершилось! @saba_kvirkvelia подписал с «Локо» контракт до 2021 года! Уже сегодня на #РЖДтренировочныесборы Сабо сыграет в матче #ЛокоРиека.

A post shared by Официальный блог ФК Локомотив (@fclokomotiv) on Jun 30, 2017 at 6:51am PDT