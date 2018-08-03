Маурисио Почеттино: «Я не могу объяснить причины отсутствия трансферов в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил о невозможности объяснить пассивность лондонского клуба на трансферном рынке. По словам 46-летнего аргентинского специалиста, во время межсезонья «Тоттенхэм» может остаться без приобретений.

«Мы ведем активную работу над трансферами, но складывается такое ощущение, будто сейчас первый день трансферного окна. Нет никаких приобретений. Думаю, что причины этой ситуации должен объяснять не я.

Конечно, все ждут, что тренер будет давать ответы на подобные вопросы. Но из-за различных причин нам было сложно приобретать игроков. Но все еще может поменяться.

Да, я сейчас не могу назвать себя спокойным. Но я – тренер, поэтому я беспокоюсь. В то же время надо верить в своих игроков и доверять им. Если мы не сможем купить кого-то, как поступают наши конкуренты, надо будет действовать креативно, использовать помощь более молодых игроков», — сказал Почеттино.

Аргентинский наставник возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Прошедший сезон английской Премьер-лиги «шпоры» завершили на третьем месте и попали в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal