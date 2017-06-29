Роман Широков: «Правильной ли дорогой идет Станислав Черчесов? Пока сложно сказать»

Экс-футболист сборной России Роман Широков в интервью еженедельнику «Футбол« прокомментировал нововведения на Кубке конфедераций. Также футболист оценил работу Станислава Черчесова и рассказал о пользе КК для российских игроков.

«Правильной ли дорогой идет Станислав Черчесов? Пока сложно сказать. Общественность выражала озабоченность, что в сборной много ветеранов и необходимо постепенно обновлять состав команды. А какой будет результат – скоро увидим.

Может ли Кубок конфедераций открыть дорогу для российских игроков в Европу? По крайней мере, обратить на себя внимание он вполне дает возможность. Я думаю, что те ребята, которые хотят попробовать свои силы в европейских чемпионатах, должны стремиться проявить себя в нынешнем турнире.

Что касается нововведений, то я не то чтобы не сторонник и не сказал бы, что это убивает дух игры. Футбол создан из ошибок, судьи тоже могут ошибаться. Если изначально были придуманы правила, зачем их менять? Я не против повторов для определения гола. А когда на «тоненького» начинают определять, был офсайд или нет, это уже неправильно. Но если это поддерживает большинство, то почему нет», — сказал Роман Широков.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»