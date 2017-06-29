Роман Широков: «Спартак» заслужил чемпионство, но я думаю, что в следующем году «Зенит» составит им конкуренцию»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в интервью еженедельнику «Футбол» поделился мнением о чемпионстве «Спартака» и лучшем тренере РФПЛ. Также он рассказал о том, кто в следующем году будет вести борьбу за победу в РФПЛ.

«Чемпионство «Спартака» — стечение обстоятельств? Я бы не сказал, что это стечение обстоятельств. Да, какие-то моменты привели к тому, что «Спартак» стал чемпионом. Но они и сами заслужили это своей работой на протяжении всего сезона. Они были командой, которая оказалась самой стабильной и показывала наиболее качественный футбол, потому и стали чемпионами. Причем с достаточно большим отрывом. Но я думаю, что в следующем году «Зенит» составит им конкуренцию. Ну и хотелось бы, чтобы ЦСКА не выпадал из этой тройки. Стоит ожидать, что подтянется «Краснодар».

Есть еще «Рубин». Безусловно, возвращение Курбана Бердыева — для казанцев все равно что вытянуть выигрышный билет в лотерее. «Рубин» я бы не стал сбрасывать со счетов, там много сильных футболистов. Но непонятно, как быстро Курбан Бекиевич сможет создать из них команду. Думаю, что «Рубин» будет более опасен во второй половине чемпионата. А к следующему сезону это будет уже по-настоящему боеспособная команда. Хотя, зная Курбана Бекиевича, можно ожидать, что он начнет с места в карьер. Если будет так, то у нас уже пять команд, которые поведут борьбу за чемпионство.

Массимо Каррера – лучший тренер в РФПЛ на данный момент? В прошедшем сезоне – да. Теперь Манчини не даст ему так легко получить это звание. Так же, как и Гончаренко, как и Бердыев, который и в этом сезоне был на одной ступеньке с Каррерой. Но чемпионство, конечно, перевешивает», — рассказал Роман Широков.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»