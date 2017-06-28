Стали известны даты и время первых 8-и туров РФПЛ сезона 2017/2018

Стал известен даты и время начала матчей первых восьми туров нового сезона РФПЛ. Центральный матч первого тура «Спартак» — «Динамо» пройдет во вторник 18 июля в 19:30 по мск.
1 тур
15 июля (суббота)
«Урал» – «Ростов» 15.00
«Тосно» – «Уфа» 17.30
«Анжи» – ЦСКА 20.00
16 июля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Зенит» 11.00
«Рубин» – «Краснодар» 17.30
«Ахмат» – «Амкар» 21.30
18 июля (вторник)
«Локомотив» – «Арсенал» 19.30
«Динамо» – «Спартак» 19.30
2 тур
21 июля (пятница)
«Анжи» – «Амкар» 19.30
22 июля (суббота)
ЦСКА – «Локомотив» 15.00
«Зенит» – «Рубин» 17.30
«Краснодар» – «Тосно» 20.00
23 июля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак» 15.00
«Динамо» – «Урал» 17.30
«Ростов» – «Ахмат» 20.00
24 июля (понедельник)
«Арсенал» – «СКА Хабаровск» 19.30
25, 26 июля (вторник, среда)
Первые матчи Q3 Лиги чемпионов-2017/18.
27 июля (четверг)
Первые матчи Q3 Лиги Европы-2017/2018.
3 тур
29 июля (суббота)
ЦСКА – «СКА Хабаровск» 15.00
«Урал» – «Уфа» 15.00
«Рубин» – «Арсенал» 17.30
«Ахмат» – «Динамо» 20.00
30 июля (воскресенье)
«Амкар» – «Ростов» 15.00
«Локомотив» – «Анжи» 17.30
«Тосно» – «Зенит» 20.00
31 июля (понедельник)
«Спартак» – «Краснодар» 19.30
1, 2 августа (вторник, среда)
Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов-2017/18.
3 августа (четверг)
Ответные матчи Q3 Лиги Европы-2017/18.
4 тур
4 августа (пятница)
«Анжи» – «Ростов» 20.00
5 августа (суббота)
«Уфа» – «Ахмат» 15.00
«Динамо» – «Амкар» 17.30
«Локомотив» – «СКА Хабаровск» 20.00
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» – «Тосно» 15.00
ЦСКА – «Рубин» 17.30
«Зенит» – «Спартак» 20.00
«Краснодар» – «Урал» 20.00
8 августа (вторник) Суперкубок УЕФА 2017 г.
5 тур
8 августа (вторник)
«СКА Хабаровск» – «Анжи» 11.00
«Амкар» – «Уфа» 17.30
9 августа (среда)
«Урал» – «Зенит» 17.30
«Тосно» – ЦСКА 20.00
«Спартак» – «Арсенал» 19.30
«Ростов» – «Динамо» 20.00
«Рубин» – «Локомотив» 20.00
10 августа (четверг)
«Ахмат» – «Краснодар» 20.00
6 тур
12 августа (суббота)
«Уфа» – «Ростов» 15.00
ЦСКА – «Спартак» 17.30
«Анжи» – «Динамо» 20.00
13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Рубин» 11.00
«Локомотив» – «Тосно» 17.30
«Краснодар» – «Амкар» 20.00
«Зенит» – «Ахмат» 20.00
14 августа (понедельник)
«Арсенал» – «Урал» 19.30
15, 16 августа (вторник, среда)
Первые матчи PO Лиги чемпионов-2017/18.
17 августа (четверг)
Первые матчи PO Лиги Европы-2017/18.
7 тур
18 августа (пятница)
«Тосно» – «СКА Хабаровск» 19.30
19 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА 15.00
«Спартак» – «Локомотив» 17.30
«Рубин» – «Анжи» 20.00
20 августа (воскресенье)
«Амкар» – «Зенит» 15.00
«Динамо» – «Уфа» 17.30
«Ростов» – «Краснодар» 20.00
21 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Арсенал» 20.00
22, 23 августа (вторник, среда)
Ответные матчи PO Лиги чемпионов-2017/18.
24 августа (четверг)
Ответные матчи PO Лиги Европы-2017/18.
8 тур
25 августа (пятница)
«Анжи» – «Уфа» 20.00
26 августа (суббота)
«Арсенал» – «Амкар» 15.00
«Рубин» – «Тосно» 17.30
«Локомотив» – «Урал» 20.00
27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» – «Спартак» 12.00
ЦСКА – «Ахмат» 17.30
«Зенит» – «Ростов» 20.00
«Краснодар» – «Динамо» 20.00
28 августа – 5 сентября сбор сборной команды России.
Календарь игровых дней с 9-й по 20-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 и группового этапа Лиги Европы-2017/18.
Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ