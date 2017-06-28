Стали известны даты и время первых 8-и туров РФПЛ сезона 2017/2018

Стал известен даты и время начала матчей первых восьми туров нового сезона РФПЛ. Центральный матч первого тура «Спартак» — «Динамо» пройдет во вторник 18 июля в 19:30 по мск.

1 тур

15 июля (суббота)

«Урал» – «Ростов» 15.00

«Тосно» – «Уфа» 17.30

«Анжи» – ЦСКА 20.00

16 июля (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Зенит» 11.00

«Рубин» – «Краснодар» 17.30

«Ахмат» – «Амкар» 21.30

18 июля (вторник)

«Локомотив» – «Арсенал» 19.30

«Динамо» – «Спартак» 19.30

2 тур

21 июля (пятница)

«Анжи» – «Амкар» 19.30

22 июля (суббота)

ЦСКА – «Локомотив» 15.00

«Зенит» – «Рубин» 17.30

«Краснодар» – «Тосно» 20.00

23 июля (воскресенье)

«Уфа» – «Спартак» 15.00

«Динамо» – «Урал» 17.30

«Ростов» – «Ахмат» 20.00

24 июля (понедельник)

«Арсенал» – «СКА Хабаровск» 19.30

25, 26 июля (вторник, среда)

Первые матчи Q3 Лиги чемпионов-2017/18.

27 июля (четверг)

Первые матчи Q3 Лиги Европы-2017/2018.

3 тур

29 июля (суббота)

ЦСКА – «СКА Хабаровск» 15.00

«Урал» – «Уфа» 15.00

«Рубин» – «Арсенал» 17.30

«Ахмат» – «Динамо» 20.00

30 июля (воскресенье)

«Амкар» – «Ростов» 15.00

«Локомотив» – «Анжи» 17.30

«Тосно» – «Зенит» 20.00

31 июля (понедельник)

«Спартак» – «Краснодар» 19.30

1, 2 августа (вторник, среда)

Ответные матчи Q3 Лиги чемпионов-2017/18.

3 августа (четверг)

Ответные матчи Q3 Лиги Европы-2017/18.

4 тур

4 августа (пятница)

«Анжи» – «Ростов» 20.00

5 августа (суббота)

«Уфа» – «Ахмат» 15.00

«Динамо» – «Амкар» 17.30

«Локомотив» – «СКА Хабаровск» 20.00

6 августа (воскресенье)

«Арсенал» – «Тосно» 15.00

ЦСКА – «Рубин» 17.30

«Зенит» – «Спартак» 20.00

«Краснодар» – «Урал» 20.00

8 августа (вторник) Суперкубок УЕФА 2017 г.

5 тур

8 августа (вторник)

«СКА Хабаровск» – «Анжи» 11.00

«Амкар» – «Уфа» 17.30

9 августа (среда)

«Урал» – «Зенит» 17.30

«Тосно» – ЦСКА 20.00

«Спартак» – «Арсенал» 19.30

«Ростов» – «Динамо» 20.00

«Рубин» – «Локомотив» 20.00

10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Краснодар» 20.00

6 тур

12 августа (суббота)

«Уфа» – «Ростов» 15.00

ЦСКА – «Спартак» 17.30

«Анжи» – «Динамо» 20.00

13 августа (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Рубин» 11.00

«Локомотив» – «Тосно» 17.30

«Краснодар» – «Амкар» 20.00

«Зенит» – «Ахмат» 20.00

14 августа (понедельник)

«Арсенал» – «Урал» 19.30

15, 16 августа (вторник, среда)

Первые матчи PO Лиги чемпионов-2017/18.

17 августа (четверг)

Первые матчи PO Лиги Европы-2017/18.

7 тур

18 августа (пятница)

«Тосно» – «СКА Хабаровск» 19.30

19 августа (суббота)

«Урал» – ЦСКА 15.00

«Спартак» – «Локомотив» 17.30

«Рубин» – «Анжи» 20.00

20 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Зенит» 15.00

«Динамо» – «Уфа» 17.30

«Ростов» – «Краснодар» 20.00

21 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Арсенал» 20.00

22, 23 августа (вторник, среда)

Ответные матчи PO Лиги чемпионов-2017/18.

24 августа (четверг)

Ответные матчи PO Лиги Европы-2017/18.

8 тур

25 августа (пятница)

«Анжи» – «Уфа» 20.00

26 августа (суббота)

«Арсенал» – «Амкар» 15.00

«Рубин» – «Тосно» 17.30

«Локомотив» – «Урал» 20.00

27 августа (воскресенье)

«СКА Хабаровск» – «Спартак» 12.00

ЦСКА – «Ахмат» 17.30

«Зенит» – «Ростов» 20.00

«Краснодар» – «Динамо» 20.00

28 августа – 5 сентября сбор сборной команды России.

Календарь игровых дней с 9-й по 20-й тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 и группового этапа Лиги Европы-2017/18.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ