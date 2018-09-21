Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая до 2022 года

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Чемпионат мира по футболу. 1/4 финала. Уругвай — Франция — 0:2 Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 6 июля 2018 г.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес продолжит работу в национальной команде. 71-летний специалист продлил контракт до лета 2022 года.

Несмотря на проблемы со здоровьем, — из-за обнаруженного в 2016 году синдрома Гийена-Барре Табарес передвигается с помощью костылей, тренер решил продлить контракт на четыре года.

Оскар Табарес остается самым возрастным тренером национальных сборных в мире.

Табарес возглавил сборную Уругвая в 2006 году. Под его руководством уругвайцев 2011 году завоевали Кубок Америки и пробились на три чемпионата мира подряд, заняв четвертое место в 2010, вылетев в 1/8 финала в 2014 и в 1/4 финала – в 2018.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт Федерации футбола Уругвая

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