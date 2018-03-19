Александр Кокорин: «Теперь все зависит от меня. Буду заниматься еще больше»

Футболист «Зенита» и сборной России Александр Кокорин поблагодарил болельщиков и партнеров по командам за поддержку. На прошлой неделе игрок разорвал крестообразные связки колена.

«Дорогие друзья, коллеги, партнеры по командам, старшие товарищи, болельщики! Хотел сказать большое спасибо вам за те теплые слова, которые я получил и получаю в последние три дня. Могу сказать, что это было важно для меня, так как я перенес операцию.

Врач сказал, что все прошло идеально. Теперь все зависит от меня. Могу сказать, что буду заниматься ещё больше, чтобы вернуться здоровым как можно быстрее», — сказал нападающий.

#ВыздоравливайК9 A post shared by Kokorink9 (@kokorin9) on Mar 19, 2018 at 5:56am PDT

Напомним, Кокорин получил травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», он будет восстанавливаться от повреждения 4-5 месяцев и пропустит домашний чемпионат мира. Сегодня Александр празднует свой 27-й день рождения.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: страница Александра Кокорина в Instagram