«Бавария» пытается перехватить Леандро Паредеса у «Зенита»

Мюнхенская «Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. В ближайшие часы представители немецкого клуба проведут переговоры с итальянским клубом.

«Бавария» попытается перехватить Паредеса у «Зенита». Представители «мюнхенцев» вылетели в Рим для переговоров с руководством «Ромы».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые согласовали переход Паредеса.

В минувшем сезоне Паредес провел 27 матчей в Серии А, в которых трижды отличился и один раз отдал голевой пас.

Фото: Global Look Press

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