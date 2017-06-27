«Бавария» пытается перехватить Леандро Паредеса у «Зенита»

Мюнхенская «Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. В ближайшие часы представители немецкого клуба проведут переговоры с итальянским клубом.
«Бавария» попытается перехватить Паредеса у «Зенита». Представители «мюнхенцев» вылетели в Рим для переговоров с руководством «Ромы».
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые согласовали переход Паредеса.
В минувшем сезоне Паредес провел 27 матчей в Серии А, в которых трижды отличился и один раз отдал голевой пас.
Фото: Global Look Press
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