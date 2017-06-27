Рэпер Guf подписал партнерское соглашение с пляжным «Спартаком»

Рэпер Guf и его бренд одежды «Lugang» подписал партнерское соглашение с пляжным футбольным клубом «Спартак». Сам исполнитель заявил, что за «Спартак» не болеет.

На подписании соглашения присутствовали Guf Алексей Долматов, президент ПФК «Спартак» Андрей Копылов, директор клуба Иван Чистов, главный тренер команды Руслан Пернай и капитан «Спартака» Алексей Зуев.

«Мы подписали контракт со «Спартаком» на один год. Самое главное — чтобы все хорошо и качественно получилось. Что касается остальных пляжных видов спорта, то пока мы сосредоточимся на пляжном футболе.

За «Спартак» я не болею, но у меня очень много друзей из различных футбольных фанатских фирм. У меня есть друзья из ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Спартака». Поэтому я не собираюсь сейчас говорить, что болею за «Спартак». Я в детстве занимался большим теннисом, и там не было никаких пристрастий к клубам. Но я очень рад, что мы теперь сотрудничаем со «Спартаком», для меня это большая честь. С большим «Спартаком» пока не собираемся сотрудничать», — рассказал Guf.

🙌🏾#Repost @super.ru with @repostapp ・・・ Гуф сошьет новую форму для футболистов «Спартака» Брэнд российского рэпера Гуфа Lu Gang займется разработкой и пошивом формы для пляжной команды «Спартака» Публикация от @therealguf Июн 25 2017 в 6:42 PDT

В рамках контракта для футболистов будет разработана и изготовлена эксклюзивная линия экипировки, включающая спортивные костюмы, худи, кепки и футболки.

В текущем сезоне красно-белые после пяти игр занимают пятое место в чемпионате России по пляжному футболу.

Фото: официальный сайт Guf’а

Источник: Чемпионат