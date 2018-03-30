УЕФА проверила на допинг 12 игроков «Барселоны»

УЕФА назначила проверку допинг-проб у футболистов «Барселоны». Процедуру прошли 12 игроков.

По сообщениям пресс-службы «Барселоны», антидопинговый контроль прошли: Лионель Месси, Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Усман Дембеле, Жорди Альба, Серджи Роберто и Самюэль Умтити.

Напомним, проверка на допинг включает в себя взятие проб мочи и крови. Также спортсмены проверяются на употребление эритропоэтина и гормонов роста.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК«Барселона»