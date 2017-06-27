Александр Беленов подписал долгосрочный контракт с «Уфой»

Автор: Вадим Павлов 0

Александр Беленов

«Уфа» подписала контракт с вратарем Александром Беленовым. Соглашение между клубом и голкипером является долгосрочным.

«Контракт не на год, не на два, а долгосрочный. Все, что могу сказать. Подробности раскрывать не буду», — заявил директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В весенней части прошедшего сезона футболист был арендован «Уфой» у махачкалинского «Анжи».

Всего в сезоне 2016/17 Беленов принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых пропустил 28 голов и 11 раз отыграл на ноль. «Уфа» закончила чемпионат на седьмой строчке турнирной таблицы.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Уфы»

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