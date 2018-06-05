«Вашингтон» выиграл всего в 7 сериях из 12, когда вел со счетом 3:1

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодня «Вашингтон» провел четвертую встречу финала Кубка Стэнли против «Вегаса». «Кэпиталз» выиграли — 6:2. 

Таким образом, столичный клуб повел в серии со счетом 3:1. Однако «Вашингтон» имеет неудачную статистику в плей-офф, ведя в раунде с подобным перевесом: «Кэпиталз» выиграли всего в 7 сериях из 12 (58%). У остальных команд НХЛ процент побед в подобном случае составлял 92,1% — они побеждали в 269 случаях из 282.

Следующая встреча между «Кэпиталз» и «Голден Найтс» пройдет 8 июня. Пятая встреча финального раунда пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, ее начало запланировано в 02:15 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: NHL.com 

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