УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира

Новый турнир получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Он будет проводиться в 2021-2024 годах по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

Турнир будет включать в себя групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Перед 1/8 финала между командами, занявшими вторые места в группах UEL2, и клубами, оказавшимися на третьих местах в группах Лиги Европы, пройдут дополнительные стыковые матчи. Победитель нового турнира получит право выступать на следующий сезон в Лиге Европы. Матчи UEL2 будут проводиться по четвергам.

В связи с созданием нового турнира в указанный период изменится формат Лиги Европы. В основной стадии теперь сыграют 32 команды (сейчас 48), а перед 1/8 финала будет также проводиться дополнительный раунд с участием вторых команд групп Лиги Европы и третьих в группах Лиги чемпионов. При этом формат Лиги чемпионов останется без изменений.

Отмечается, что новый турнир гарантирует, что по крайней мере 34 страны (сейчас минимум 26) будут представлены на групповых этапах клубных соревнований УЕФА.

«Новый клубный турнир УЕФА сделает командные соревнования УЕФА более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Будет больше матчей для большего количества клубов, с большим количеством ассоциаций, представленных на групповых этапах», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Фото: Global look Press

Источник: официальный сайт УЕФА