Янник Феррейра Карраско сломал нос одноклубнику

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско рассказал, что в августе предлагал одноклубнику Цзиню Пэнсяну 10 тысяч евро за то, что сломал ему нос на тренировке. Бельгиец выступает за китайский клуб с февраля 2018 года.

«Этот инцидент произошел уже достаточно давно. Это случилось на тренировке, столкновение привело к небольшой травме, у Цзиня Пэнсяна был поврежден нос.

Я считаю Цзиня хорошим игроком и замечательным человеком. На тренировке может произойти неудачный эпизод. Я очень расстроен из-за его травмы.

Я искренне извиняюсь перед ним. Надеюсь, он вернется в строй как можно скорее и в следующем сезоне мы снова будем играть вместе.

Я слышал разные слухи по этому поводу. Хочу отметить, что изначально я хотел дать ему 10 тысяч евро на лечение в качестве компенсации, но мой агент не сумел с этим разобраться. В итоге деньги он не получил», – сказал Карраско.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Goal.com