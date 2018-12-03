Арьен Роббен покинет «Баварию» в конце сезона

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сообщил, что покинет команду в конце сезона. Он выступает за мюнхенцев с 2009 года.

«Принял это решение несколько недель назад. Думаю, это правильно, и нужно сказать об этом сейчас. Это серьезный шаг. Я здесь уже десять лет, это были чудесные годы. Просто невероятно, что я все еще играю на таком уровне в этом возрасте и могу сыграть так, как это было с «Бенфикой», — сказал голландец.

Футболист провел за клуб 305 матчей, забил 143 гола и сделал 101 результативную передачу. Он выиграл в составе немецкого клуба семь чемпионатов Германии, четыре национальных Кубка, Лигу чемпионов сезона-2012/13, а в 2013 году — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Сообщалось, что Роббен может продолжить карьеру в Нидерландах.

Фото: Global look Press

Источник: Omnisport