Криштиану Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Хамеса Родригеса

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может перейти в «Ювентус». 27-летний колумбиец хочет покинуть мюнхенский клуб в январе.

Сообщается, что форвард «бьянконери» Криштиану Роналду неоднократно заявлял, что хочет бы видеть Хамеса в своей команде. 33-летний португалец уже играл вместе с колумбийцем в составе «Реала».

У обоих игроков один и тот же агент — Жорже Мендеш.

Напомним, Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, рассчитанной на два сезона.

В этом году он провел 10 матчей в составе мюнхенского клуба, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

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