Криштиану Роналду хочет видеть в «Ювентусе» Хамеса Родригеса

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может перейти в «Ювентус». 27-летний колумбиец хочет покинуть мюнхенский клуб в январе.
Сообщается, что форвард «бьянконери» Криштиану Роналду неоднократно заявлял, что хочет бы видеть Хамеса в своей команде. 33-летний португалец уже играл вместе с колумбийцем в составе «Реала».
У обоих игроков один и тот же агент — Жорже Мендеш.
Напомним, Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, рассчитанной на два сезона.
В этом году он провел 10 матчей в составе мюнхенского клуба, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Bild