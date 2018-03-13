Ради покупки Неймара «Реал» готов подписать контракт с Nike

Руководство «Реала» продолжает попытки приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщают СМИ.

Ради перехода бразильца клуб намерен расторгнуть контракт с Adidas и подписать соглашение с другим известным брендом — Nike. Напомним, ежегодно мадридцы получают от немецкой компании около 40 млн евро. Nike же готов платить испанской команде 150 млн евро в год.

Помимо этого, Nike обеспечит «Реалу» деньгами на трансфер игрока, если сделка между клубом и компанией состоятся. Однако, по некоторым данным, сам Неймар желает вернуться в «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: AS