Ради покупки Неймара «Реал» готов подписать контракт с Nike

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «Реала» продолжает попытки приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщают СМИ. 

Ради перехода бразильца клуб намерен расторгнуть контракт с Adidas и подписать соглашение с другим известным брендом — Nike. Напомним, ежегодно мадридцы получают от немецкой компании около 40 млн евро. Nike же готов платить испанской команде 150 млн евро в год.

Помимо этого,  Nike обеспечит «Реалу» деньгами на трансфер игрока, если сделка между клубом и компанией состоятся. Однако, по некоторым данным, сам Неймар желает вернуться в «Барселону».

Фото: Global Look Press
Источник: AS

 

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