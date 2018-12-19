«Барса» нацелилась на хавбеков «Лиона»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Барселона» заинтересовалась игроками «Лиона». Каталонский клуб нацелился на троих футболистов французской команды. 

Внимание «сине-гранатовых» привлекли хафбеки: Набиль Фекир, Танги Ндомбеле и Уссем Ауар.

Пристально «Барселона» следит за Ндомбеле. «Лион» уже попросил за него 75 млн евро. Но каталонский клуб не единственная команда, которая хочет заполучить полузащитника. Француз также входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Танги Ндомбеле провел за «Лион» 16 игр и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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