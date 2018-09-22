Игрока «Манчестер Сити» лишили водительских прав на год

Защитника «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамена Менди лишили водительских прав за превышение скорости. Также игрок будет вынужден заплатить штраф в размере трех тысяч евро.

Отмечается, что автомобиль француза был замечен в превышении скорости четыре раза в течение двух недель в феврале 2018 года. Футболист утверждает, что не был за рулём в момент нарушения правил, однако не сказал, кто именно управлял машиной.

Бенжамен Менди выступает за « Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и отдал четыре результативные передачи.

Команда Хосепа Гвардиолы сейчас занимает третье место в чемпионате Англии. В первых 5 турах «горожане» набрали 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports