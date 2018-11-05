Неманья Матич отказался надевать футболку «Манчестер Юнайтед»

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Матич отказался надевать футболку на матч 11-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1). Из-за мака на форме клуба, который является данью памяти всем погибшим британским солдатам, в том числе тем, кто потерял жизни в миссиях НАТО.

Футболист отказался прикреплять этот символ к своей форме.

По информации СМИ, Матич бросил цветок на пол и заявил: «Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию».

Ранее Матич, играя за «Челси» и «МЮ», прикреплял цветок мака к форме. Клуб объяснил «личными причинами» решение Матича отказаться от символа в этот раз.

В 2015 году британские СМИ подвергли критике ирландского футболиста Джеймса Макклейна, который также отказывался играть с маком на своей форме.

Традиционно в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии красный мак – символ памяти жертв Первой мировой войны.

Фото: Global look Press

Источник:Telegraf