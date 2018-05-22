После утренней тренировки Федор Смолов шел со льдом на ноге

Автор: Дмитрий Темников 0

Контрольный матч. Россия — Аргентина — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 ноября 2017 г.

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира в Австрии. Сегодня утром состоялась очередная тренировка. 

По ее окончании нападающий национальной команды Федор Смолов вышел с футбольного поля, прихрамывая на правую ногу. К ней был привязан лед.

Напомним, сбор команды Станислава Черчесова в Нойштифте завершится товарищеской игрой против Австрии (30 мая, начало в 21:45 по мск). А последнюю контрольную встречу перед мундиалем россияне проведут 5 июня: на московской «ВЭБ-Арене» наша сборная сыграет с Турцией.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс 

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