После утренней тренировки Федор Смолов шел со льдом на ноге

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира в Австрии. Сегодня утром состоялась очередная тренировка.

По ее окончании нападающий национальной команды Федор Смолов вышел с футбольного поля, прихрамывая на правую ногу. К ней был привязан лед.

Напомним, сбор команды Станислава Черчесова в Нойштифте завершится товарищеской игрой против Австрии (30 мая, начало в 21:45 по мск). А последнюю контрольную встречу перед мундиалем россияне проведут 5 июня: на московской «ВЭБ-Арене» наша сборная сыграет с Турцией.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс