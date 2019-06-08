Мауро Икарди покинет «Интер» в ближайшее время

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, скорее всего, этим летом сменит клуб. Футболист хотел бы остаться в «нерадзурри», но он не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте, поэтому он намерен избавиться от аргентинца.

«Интер» не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне, несмотря на то, что на переговорах с клубом агент и жена игрока Ванда Нара дала понять, что он не хочет уходить.

Миланцы уже ведут переговоры о приобретении Эдина Джеко, а также хотят подписать еще одного нападающего. Ранее сообщалось об интересе к Ромелу Лукаку.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио