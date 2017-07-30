Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс: «Громкие трансферы «ПСЖ» и «Монако» только навредят Лиге 1»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс отметил, что финансовые возможности «ПСЖ» и «Монако» могут оказать негативное влияние на состояние других команд чемпионата Франции. По его мнению, суммы трансферов Неймара и Килиана Мбаппе не обоснованы.

«Существует совершенно необоснованный дисбаланс. Не хочу, чтобы кто-то подумал, что я против прихода таких великих игроков, как Неймар. Они могут принести огромную пользу Лиге 1 и положительно повлиять на доходы с реализации телевизионных прав. Однакоо это не компенсирует те финансовые потери, которые понесут клубы из-за неучастия в Лиге чемпионов.

Если «ПСЖ» и «Монако» благодаря свои финансовым возможностям будут постоянно конфисковать две прямые путёвки в этот турнир, остальные просто останутся без соревнования, которое приносит самый важный доход. Кроме того, такие суммы способствуют возникновению опасного трансферного пузыря»,» – отметил Оляс в интервью L’Équipe.

Напомним, что парижане собираются приобрести форварда «Барселоны» Неймара за 222 млн евро, а «Монако» планирует выручить за продажу нападающего Мбаппе в «Реал» 180 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe