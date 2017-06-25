Кубок конфедераций-2017. Сборная Германии в полуфинале сыграет с Мексикой

Состоялась заключительная встреча в группе B. Сборная Германии обыграла сборную Камеруна. И теперь в Сочи встретится в полуфинале с Мексикой. Матч состоится 29 июня.
Кубок конфедераций-2017. Группа B. 3-й тур.
ГЕРМАНИЯ — КАМЕРУН — 3:1 (0:0)
Сочи. 25 июня.
Стадион: «Фишт». 30 230 зрителей.
Судья: Рольдан Вильмар (Колумбия)
Германия: Тер-Штеген, Зюле, Платтенхардт, Гинтер, Рюдигер, Джан, Демирбай (Брандт, 78), Руди (Хенрихс, 74), Киммих, Дракслер (Юнес, 81), Вернер.
Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Фай, Джум (Нгамале, 58), Сиани, Замбо, Муканджо, Бассогог, Абубакар.
Голы: 1:0 — Демирбай (48), 2:0 — Вернер (66), 2:1 — тер-Штеген (79, автогол), 3:1 — Вернер (82).
Предупреждения: Сиани (61), Платтенхардт (90).
Удаление: Мабука (64).
19 (9) удары (в створ) 8 (2)
6 угловые 3
4 офсайды 1
10 фолы 8
61 % владения мячом 39
Весь первый тайм усыплял болельщиков: мяч так ни разу и оказался в воротах, да и опасных моментов было немного. Камерун искал возможности создать что-то у ворот Тер-Штегена, а Германия то ли не хотела спешить, то ли вообще не желала растрачивать силы на своих африканских оппонентов. Однако после перерыва чаша весов наконец качнулась на сторону чемпионов мира: немецкий хавбек Демирбай нанес сильный и точный удар с линии штрафной, застав вратаря врасплох. Немногим позже отрыв был увеличен: Киммих навесил с правого фланга, а Вернер, приняв мяч на углу вратарской, нанес неотразимый удар головой в падении. Позже камерунцам все удалось сократить отставание — ошибся голкипер немцев, именно от перчаток Тер-Штеген мяч залетел в сетку. Однако всего через пару минут Вернер оформил дубль и вернул удобное преимущество своей команде. Сборная Германии празднует успех, а в полуфинале Кубка конфедераций команду Йоахима Лева ждет Мексика.
Источник: Еженедельник «Футбол»