Бенедикт Хеведес сможет сыграть с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая». Игра состоится в среду.

Футболист получил повреждение правого колена в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2), и был заменен во втором тайме.

— Повреждение Хеведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с «Галатасараем», — сообщили в пресс-службе железнодорожников.

«Локомотив» идет последним в группе D, команда из Турции расположилась на третьем месте.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: TACC

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