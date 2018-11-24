Бенедикт Хеведес сможет сыграть с «Галатасараем»

Автор: Михаил Серебряков 0

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая». Игра состоится в среду.

Футболист получил повреждение правого колена в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2), и был заменен во втором тайме.

— Повреждение Хеведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с «Галатасараем», — сообщили в пресс-службе железнодорожников.

«Локомотив» идет последним в группе D, команда из Турции расположилась на третьем месте.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: TACC

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