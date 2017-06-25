Луис Адриано может уйти из «Спартака»

Форвард «Спартак» Луис Адриано может перейти в «Палмейрас». Переговоры находятся на начальной стадии.

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в сферу интересов бразильского «Палмейраса». Согласно имеющейся информации, южноамериканский клуб предметно интересуется Адриано и намерен приобрести его уже в это летнее трансферное окно.

Сообщается, что проблемой может стать заработная плата, которая на данный момент составляет 3 миллиона евро в год.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из итальянского «Милана» прошлой зимой. В минувшем сезоне Луис Адриано принял участие в 8 матчах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mercado da Bola