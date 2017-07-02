Фернанду Сантуш: «Я очень горд за свою команду и поздравляю Россию с прекрасной организацией Кубка Конфедераций»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал выступление своей команды на Кубке Конфедераций. Специалист отметил, что доволен качеством футбола, организацией турнира, и рассказал о том, насколько он изменил мнение о своих футболистах после большого количества нереализованных пенальти.

«Горд за свою команду. Считаю, что результат справедлив – за 120 минут мы все-таки были лучше. Конечно, хотели большего. У нас есть четкая цель – выигрывать каждый турнир. Но мы довольны качеством футбола. Многие португальцы присылали мне сообщения, что гордятся командой. Это главное.

Доволен, как команда отреагировала на пропущенный гол. Но к тому моменту мы сами должны были вести в счете. Так как не давали мексиканцам пространства, имели несколько хороших моментов, плюс не забили пенальти.

Организация турнира очень хорошая. В России сделали все для этого. Поздравляю! Можно где-то усовершенствоваться, но, в целом, все на уровне.

Как я могу сказать, что без Криштиану Роналду, лучшего игрока в мире, мы смотрелись лучше, чем с ним? И против Чили, и против России мы хорошо играли. Поэтому не стал бы рассматривать игру без и с Роналду. Важно, что у нас есть дух.

Решение о том, кто будет пробивать пенальти, принимаю, конечно, я. Андре Силва в «Порту» всегда бьет пенальти. И обычно забивает. Также в своих клубах забивают и другие игроки, которые не забили в игре с Чили. И пятый удар стал точным. Поэтому я по-прежнему доверию своим футболистам.

Повторы не всегда дают однозначную картину. А футбол не всегда справедлив. Против Чили нам не дали возможности забить, например», – сказал Сантуш.

Сборная Португалии заняла третье место на Кубке Конфедераций, обыграв Мексику со счетом 2:1. Решающий гол забил Андриен Силва с пенальти. Ранее португальцы проиграли в полуфинале национальной команде Чили в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, не реализовав при этом ни одного.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт