Станислав Черчесов назвал список игроков сборной России на матчи со Швецией и Турцией

Автор: Роман Шлуинский 0

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал 25 футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА со Швецией и Турцией. Матчи пройдут 11 октября в Калининграде и 14 октября в Сочи.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань).

В этом списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 8 октября в Новогорске.

Напомним, в первом матче Лиги наций подопечные Станислава Черчесова обыграли в гостях Турцию — 2:1. На данный момент россияне занимают первое место в группе, имея в активе 3 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт РФС

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