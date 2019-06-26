После окончания Кубка Америки Неймар должен заявить о желании вернуться в «Барселону»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Неймар, Луис Суарес

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к возвращению в Испанию. «Барселона» хочет, чтобы Неймар выступил с публичным заявлением, такой шаг позволит облегчить переговоры и может стать решающим фактором.

27-летний форвард готов выступить публично, но не раньше следующей недели из уважения к партнерам по сборной Бразилии, которые выступают на Кубке Америки.

Неймар заявил «ПСЖ», что не хочет возвращаться в Париж и сделает все возможное, чтобы продолжить карьеру в другом месте. Футболист также дал понять, что «Барселона» – единственный клуб, где он хочет играть.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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