После окончания Кубка Америки Неймар должен заявить о желании вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к возвращению в Испанию. «Барселона» хочет, чтобы Неймар выступил с публичным заявлением, такой шаг позволит облегчить переговоры и может стать решающим фактором.

27-летний форвард готов выступить публично, но не раньше следующей недели из уважения к партнерам по сборной Бразилии, которые выступают на Кубке Америки.

Неймар заявил «ПСЖ», что не хочет возвращаться в Париж и сделает все возможное, чтобы продолжить карьеру в другом месте. Футболист также дал понять, что «Барселона» – единственный клуб, где он хочет играть.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport