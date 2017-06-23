«Зенит» хочет приобрести Милана Баделя

Автор: Никита Пронин 0

Милан Бадель

Санкт-Петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. Игроком также интересуются «Милан» и «Интер».

«Фиорентина» рассматривает вариант продажи хорвата в другой клуб. Контракт Баделя истекает летом 2018 года. Помимо «Зенита» полузащитником интересуются «Интер» и «Милан». Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Ранее агент Баделя заявил, что окончательное решение принимает игрок, но продолжение карьеры в России не вариант.

В последнем сезоне Бадель забил два мяча в 33 матчах Серии А. «Фиорентина» заняла 8-е место и не сумела пробиться в еврокубки.

Фото: Global look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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