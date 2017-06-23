«Крестовский» может принять финал Лиги чемпионов

Автор: Никита Пронин 0

Вид на Крестовский из пресс-ложи

Санкт-Петербург рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», — сказал Белов.

Напомним, что на новой арене «Зенита» пройдет финал Кубка конфедераций.

Фото: Global look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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