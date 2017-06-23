«Челси» может приобрести Вирджила ван Дейка

Центральный защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в «Челси». «Аристократы» заплатят за футболиста порядка 60 миллионов фунтов.

По имеющейся информации, Вирджил ван Дейк близок к переходу в «Челси». Лондонскому клубу придется заплатить за 25-лентнего игрока сборной Голландии за 60 миллионов фунтов.

Напомним, ранее ван Дейка пытался приобрести «Ливерпуль», но трансфер сорвался и руководство «красных» принесло официальные извинения «Саутгемптону», отказавшись от его приобретения.

В минувшем сезоне защитник провел 21 матч за «Саутгемптон» в АПЛ и забил один гол. Недавно ван Дейк продлил контракт с «Саутгемптоном» до 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: gianlucadimarzio