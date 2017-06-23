«Ростов» объявил об аренде Александра Зуева

Полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев перешел в «Ростов» на правах арены. 20-летний россиянин будет играть в ростовском клубе до конца футбольного сезона 2017/2018.

20-летний хавбек «Спартака» Александр Зуев отправился в аренду в «Ростов» до конца следующего сезона. В составе московского клуба Зуев стал чемпионом России сезона-2016/17. Полузащитник является игроком молодежной сборной России. Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.

«Мы желаем Александру проявить все свои лучшие качества, выступая в составе нашей команды. Добро пожаловать в «Ростов», — говорится в заявлении пресс-службы ФК «Ростов».

В марте этого года Александр Зуев был отдан в аренду в «Крылья Советов». Всего в минувшем сезоне хавбек принял участие в 17 матчах РФПЛ и отдал 2 результативных паса.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»