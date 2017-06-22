Московский «Спартак» сделал предложение полузащитнику «Гента» Томасу Фоке. Красно-белые сделали лучшее предложение, нежели клуб Серии А.

Как сообщают итальянские СМИ, итальянская «Аталанта» предложила «Генту» 4 млн евро за переход 22-летнего бельгийского полузащитника Томаса Фоке, однако позже в гонку за игрока вступил московский «Спартак», который в итоге предложил Фоке лучшие условия по личному контракту.

Томас Фоке начал профессиональную карьеру в «Генте» в 2012 году. В прошлом году Фоке дебютировал за сборную Бельгии, а в марте сыграл в товарищеском матче со сборной России (3:3).

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он отыграл за клуб в 35 матчах и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia